Servus TV und Laola1.tv liefern Eishockey-Präsenz

Bei Servus TV gingen zuletzt die Reichweiten der Übertragungen zurück und lag zuletzt bei "bis zu 30.000 Zuschauern". Laola1.tv liefert der DEL bei Live-Streams, so Tripcke, "an den vergangenen Spieltagen sechsstellige Quoten". Und die Highlights generieren "rund 100.000 Abrufe pro Wochenende".



Die Servus TV-Reichweite nennt der DEL-Geschäftsführer "noch ausbaufähig", das der Sender "ein ganz junger Sender auf dem deutschen Markt sei". Allerdings ist die Latte auch durchaus klar definiert. Die Liga strebt im Free-TV "eine Reichweite von durchschnittlich 200.000 bis 250.000 Zuschauer pro Spiel" an.



"Das waren die Zahlen die Eurosport in den vergangenen Jahren mit den Übertragungen im Free-TV als Maximal-Quote erreicht hat. Das ist das Potenzial, das Eishockey eigentlich haben sollte", konstatiert Tripcke, der sich sicher ist, dass Servus TV diese Reichweiten-Ziele erreichen wird. Das soll mit wechselseitiger Unterstützung möglich sein, argumentiert er.



Im Juni 2012 verkaufte die DEL die Medienrechte für vier Jahre, bis zum Ende der Meisterschaftssaison 2015/16, an die Sportsman Media Group, die wiederum die Free-TV-Rechte an Servus TV weiter verkaufte.