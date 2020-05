Küss die Hand, Austropopper

Auf ServusTV geben sich in den kommenden Wochen die Größen von früher die Klinke in die Hand: In den "Austro-pop-Legenden" geht Filmemacher Rudi Dolezal erneut der Frage nach, was den Erfolg der größten heimischen Popbewegung ausmachte und was davon übrig geblieben ist. Den Anfang macht am Donnerstag um 20.15 Uhr die " Erste Allgemeine Verunsicherung".

Um 23.25 Uhr zeigt ServusTV einen Mitschnitt der erfolgreichen "Neppomuk-Tournee", aufgezeichnet im Juni 1991. Danach kommen im Wochenrhythmus neue Legenden zu Wort. Dolezal drehte etwa mit Wolfgang Ambros in seiner neuen Heimat Tirol, zeigt Opus, die noch immer von ihrem 1984 erschienenen Welthit "Live is Life" zehren oder Wilfried (der mit seiner zuletzt erschienenen Live-CD einen Klassiker geschaffen hat). Auf der Liste stehen unter anderem auch Peter Cornelius (der eigentlich nichts mit Austropop zu tun haben will), bis hin zum unvergleichlichen und unausweichlichen Falco. Zu Wort kommen Wegbegleiter wie Marianne Mendt, Journalisten wie KURIER-Redakteur Guido Tartarotti oder die Künstler selbst.

Den Schlusspunkt setzt am 20. November das mehrfach preisgekrönte Porträt über Poet Ludwig Hirsch.