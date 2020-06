Serienstart: "Sky Hits" wird im April zu "Sky Thrones"

Der Pay-TV-Sender Sky mutiert im April anlässlich des Starts der neuen Staffel von "Game of Thrones" seinen Kanal "Sky Hits" zu "Sky Thrones". Der Bezahlsender strahlt noch einmal alle vier bisherigen Staffeln der Serie aus, bringt dazu mehrere Shows und zeigt ab 12. April unmittelbar nach dem US-Start die neuen Folgen in Originalfassung auf Sky Go und Sky Anytime. Die synchronisierte Fassung ist ab 27. April auf Sky Atlantic zu sehen. Sky Deutschland-Programmchef Gary Davey sprach von einer "einzigartigen Programmierung".

Der Trailer zu Staffel fünf gibt seit Samstag einen ersten Einblick, was die Fans der Fantasy-Serie erwartet: