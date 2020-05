Scrollen und Wischen stimuliert Interaktion

Das absehbare und zu erwartende Ergebnis dieses Vergleichs: die Branding-Werte dieser neuen Generation an mobilen Werbeformate ist höher. Denn bauen sie und die damit transportierte Werbebotschaft eine Kommunikation mit Zielgruppen auf, die diese zur Interaktionen und in ihrem Falle noch die physische Berührung durch Scrollen und Wischen auf den Smartphone- und Tablet-Screens auf, erhöht sich das Interaktionserleben und verbessert die Wahrnehmungswirkung.



Das Erinnern der Markennamen stieg um 18 Prozent und der Markenbotschaft um 23 Prozent. Auch in der Gesamtbewertung werden diese Werbeformate klarerweise besser eingestuft.



"Die Mobile Rising Stars markieren den Wendepunkt, an dem das Versprechen der Großflächigkeit von Mobile Ads eingelöst werden kann", erklärt Peter Minnium, Head of Brand Initiatives des IAB dazu.



atmedia.at