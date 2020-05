Wenn der Konzern zerbricht

Zeitweise sieben Milliarden Euro Umsatz, 50.000 Mitarbeiter, ein riesiges Filialnetz im In- und Ausland: Das Drogeriemarkt-Imperium Schlecker, 1975 in Baden-Württemberg von einem Fleischhauer gegründet, galt lange als Erfolgsgeschichte.

Das Ende vor gut zwei Jahren ist bekannt: Insolvenz, Massenentlassungen, Zerschlagung, Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. In diesen Wochen, in denen der abgeschottet lebende Ex-Chef Anton Schlecker 70 Jahre alt wird (28. Oktober), nähern sich die deutschen Fernsehsender auf verschiedene Weise dem Thema. Sat.1 erinnerte an die Pleite vor Kurzem mit der Satire "Die Schlikkerfrauen". Das ZDF entschied sich für ein Drama: Der Zweiteiler "Alles muss raus. Eine Familie rechnet ab" beginnt am Montag, Teil zwei folgt am Mittwoch. Beginn ist je 20.15 Uhr.