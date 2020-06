Scharfzüngiger Protest gegen ORF-Kürzungen

Es gärt in der heimischen Filmbranche: Nachdem der ORF die Verlängerung der Gebührenrefundierung heuer nicht bekommen hat, drohen Kürzungen bei den heimischen Produktionen. Am Rande des Filmfestivals Diagonale gehen maßgebliche Persönlichkeiten aus der Branche in drei Filmen und mit einer Online-Petition an die Öffentlichkeit. Sie beklagen, dass sich die österreichische Filmbranche "unverschuldet in einer wirtschaftlich äußerst schwierigen und Existenz bedrohenden Situation" befände, wiewohl man national und international Erfolge feiere. "Durch den Wegfall der Gebührenrefundierung will sich der ORF gezwungen sehen, ein Drittel seiner Aufträge beim heimischen Filmschaffen zu kürzen. Was einem Todesstoß gleichkommt", heißt es in dem Text, der unter anderem von Schauspielern, Regisseuren und Produzenten verlesen wird. Bis zu 1500 Arbeitsplätze seien "massiv in Gefahr".