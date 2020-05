Samsung und SevenOne Medias gemeinsame Flugshow

Die Angry Birds-Meisterschaft - im Grunde eine Sales-Promotion für Samsung-TV-Geräte in Einkaufszentren - wurde online nach dem Run-over-Network-Prinzip auf allen Werbeträgern des SevenOne Interactive Networks beworben. Der Start der Online-Kampagne fiel bereits im Oktober 2012. Parallel zum Tour-Start der Promotion.



Parallel zum Online- erfolgte auch ein On-Air-Flight im Programm von Puls 4. Die Angry Birds hatten dabei ihre Auftritte in Café Puls und gemeinsam mit Norbert Oberhauser in dem von ihm moderierten Wissensmagazin Wiff!. Ihm ist auch die Ehre zuteil geworden, das Finale der Angry Birds-Meisterschaft am 7. Dezember 2012 in Wien zu moderieren. SevenOne AdFactory schließt mit einer Off-Air-Promotion dieses gemeinsame Projekt mit Samsung Österreich ab.



Beide Unternehmen sehen daran eine exemplarische Umsetzung für Medien-Vernetzung und -Integration sowie die Realisierung eines ganzheitlichen Vermarktungsansatzes. Der wiederum, wie Gerald Reitmayr, Senior Director Consumer Electronics Samsung Austria erklärt, in einem "attraktiven Return-on-Investment" mündet.



atmedia.at