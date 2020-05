Historischer Bann der Politik

Genau vor 50 Jahren hat Hugo Portisch in einem Kommentar die damalige Regierung gegeißelt. Als der KURIER damals Informationen erhielt, dass in Radio und Fernsehen jeder leitende Mitarbeiter einen Aufpasser der jeweils anderen Partei zugeteilt bekommt, platzte dem vornehmen KURIER-Chef der Kragen: Er schrieb von einem "Anschlag auf die Demokratie" und rief die Leserinnen und Leser zu einer Unterschriftenaktion auf. Daraus wurde ein höchst erfolgreiches Volksbegehren und in der Folge entstand ein neuer ORF.

Am Freitag hat der Presseclub Concordia wieder die Entpolitisierung des ORF gefordert. "Nach wie vor erwecken politische Parteien den Eindruck, der ORF gehöre ihnen." Die Medienwelt hat sich in diesen 50 Jahren grundsätzlich geändert, aber der Satz stimmt noch immer. Das sagt Einiges über den ORF, aber noch viel mehr über unsere Politik. Auch in anderen westlichen Ländern greifen Regierungen in unanständiger Absicht auf TV-Sender und Verlage zu, aber in Österreich kommt halt noch dazu, dass die Abhängigkeiten in dem kleinen Land größer und der Wille zu Unabhängigkeit und Freiheit kleiner ist. Und dass Politiker die Volksseele kennen.