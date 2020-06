Der würdige Entertainer

Von 1975 an lebte Carrell im kleinen Ort Wachendorf bei Syke in der Nähe von Bremen. Dorthin zog sich der passionierte Hobby-Golfer auch ab 2005, nach dem Bekanntwerden seiner Lungenkrebserkrankung, zurück. Verheiratet war der dreifache Vater übrigens dreimal, zuletzt ab 2001 mit Simone.

Der deutsche Entertainer hatte auch in Östereich eine große Fangemeinde und wurde auch zweimal mit der KURIER-ROMY ausgezeichnet. Das erste Mal erhielt er den Preis 1991 in der Kategorie "Beliebtester Showmaster". 2003 wurde ihm die Platin-ROMY für sein Lebenswerk verliehen.

Seine schwere Erkrankung meisterte Carrell in der Öffentlichkeit mit äußerster Würde. Seinen berührendsten Auftritt hatte der gebürtige Holländer im Februar 2006: Mit brüchiger Stimme und von der Krankheit gezeichnet bekam er die Goldene Kamera für sein Lebenswerk verliehen. Der damals 71-Jährige sagte in der vom ZDF übertragenen Gala: "Heute diese Kamera zu bekommen, ist nochmal ein Höhepunkt." Und: "Es war eine Ehre für mich, in Deutschland Fernsehen machen zu dürfen." Er sprach auch von seinem nahenden Tod. "Ich weiß nicht, ob das mein letzter Auftritt im Fernsehen ist..."

Es sollte sein letzter bleiben. Am 7. Juli 2006 starb er. Wenige Monate vor seinem Tod hatte er in einem Interview mit dem Süddeutsche Zeitung Magazin angekündigt, keine öffentliche Beerdigung zu wollen: "Aus Angst vor den Jacob Sisters. Mit ihren komischen Pudeln zerstören sie doch jede Atmosphäre. Die sind auch bei Moshammer aufgetaucht." Mit dem Tod hatte er sich zu dem Zeitpunkt bereits abgefunden. "Ich muss dankbar sein. Ich habe so ein tolles Leben gehabt. Ende."