RTLII: Castingurgestein, reloaded

Da war doch mal was: No Angels, BroSis, Monrose ... Im vergangenen Jahrzehnt machte die Castingshow "Popstars" noch Furore. Wer aus dem Format als Sieger herausging, bekam einen Plattenvertrag und durfte als zumindest mittlerer Star durch die Lande ziehen. Nach zehn Jahren hatte "Popstars", damals auf ProSieben, einen ernsten Hänger. Deutschland hatte bereits genug Superstars gesucht und Supertalente gesehen: Die letzte Band, die aus dem Format hervorging, löste sich schon nach sechs Monaten wieder auf: Melouria brachte eine Single auf den Markt, die sich dermaßen schlecht verkaufte, dass man das sonst übliche Album gleich ganz bleiben ließ.

RTLII holt das Format nun wieder aus der Versenkung und würde wohl am liebsten wieder an die großen Zeiten mit den No Angels wieder anschließen: Der Sender, der die ersten beiden "Popstars"-Staffeln vor dem Wechsel zu ProSieben zeigte, hatte die Mädchenband 2001 aus dem Boden gestampft. Sie stürmte sofort die Charts schrieb eine kaum erwartete Erfolgsgeschichte – bis zur endgültigen Trennung 2014. Zum Revival postulierte Geschäftsführer Andreas Bartl entsprechend: "Mit der Rückkehr von Popstars findet eine der populärsten Musikmarken den Weg zurück zu seinem Heimatsender."