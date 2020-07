RTL-Gründer will die TV-Vergreisung stoppen

Thoma beklagt seit mehreren Jahren, dass die Jungen dem Fernsehen abhanden kämen, und warnt vor einer verlorenen Generation: "Das Fernsehen vergreist in Riesenschritten." Öffentlich-rechtliche wie Private verlören zunehmend an Boden, wie sich am Durchschnittsalter des TV-Publikums ablesen lasse: " Sat.1 liegt im Schnitt schon über 50 Jahren, ZDF bei 62", meint Thoma. Die Liste ließe sich fortsetzen, unterm Strich bleibt für Thoma aber stehen, dass die junge Zielgruppe missachtet werde. Das ist mathematisch bedingt: "Man kann natürlich leichter große Reichweiten erzielen, wenn man sich über größere Zielgruppen erstreckt, etwa bis 60. Da kommen mehr Leute zusammen."