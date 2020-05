"Rising Star": RTL zieht nun den Stecker

Bei dem Kölner Unterhaltungsriesen zieht man daher einen radikalen Strich: Bereits am Donnerstag läuft das Finale von „Rising Star“, wie der Sender am Montagnachmittag mitteilte. Die Abschiedsshow, die erst am 2. Oktober geplant gewesen wäre, läuft von 20.15 Uhr bis Mitternacht. RTL beendet damit „aufgrund zu geringer Zuschauerresonanz vorzeitig die Staffel“, wie der Sender nüchtern mitteilte. Statt der geplanten zehn Folgen mit dem Finale am 2. Oktober wird der Sieger in der siebten Folge gekürt. Auf den bisher für „Rising Star“ eingeplanten Sendeplätzen werden bis zum 2. Oktober Spielfilme gezeigt. Damit zog nach ProSieben, das nach der Enttäuschung mit „Catch the Millionaire“ in der Vorwoche den gleichen Schritt vollzog, auch RTL vorzeitig den Stecker. Bereits am Sonntag waren entsprechende Pläne kursiert.