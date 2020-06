"Report": Ein Zugpferd, das lahmt

Nochmals mit einem blauen Auge davon gekommen: 327.000 Zuseher (Marktanteil 12 Prozent) verfolgten die Rückkehr des "Report" aus einer langen Sommerpause am Dienstag gegen die Konkurrenz von "Braunschlag" und Fußball (siehe Geschichte rechts) . Damit pendelt das Magazin im kleinen Rahmen des zuletzt Möglichen.

Ein Zugpferd sieht also anders aus. Dabei kommen mit Wehrpflicht-Abstimmung sowie Landtags- und Bundeswahlen starke innenpolitische Themen. Doch wie ein künftiger "Report" publikumswirksam damit umgehen könnte, darüber herrscht Rätselraten. Stefan Ströbitzer, Leiter der ORF-Programmentwicklung: "Es wird keinen künftigen ,Report" geben, da wir einen sehr guten gegenwärtigen haben. Selbstverständlich arbeiten wir aber laufend mit der Redaktion an inhaltlichen Erneuerungen im Rahmen eines professionellen Qualitätsmanagements." Der "Report" solle investigativer werden, monothematischen Sendungen, wie zuletzt bei den Korruptionsfällen in Kärnten, solle es öfter geben. Der Sendungsverantwortliche Robert Wiesner, der als Wackelkandidat galt, soll aber offenbar bleiben.

Dem Magazin den Rücken kehren wird aber Gabi Waldner. Die gestandene Innenpolitikerin soll als Infochefin zu Ö1 wechseln und damit zu ihren Wurzeln zurückkehren.