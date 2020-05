Rathmayr hat Krone Multimedia verlassen

Rathmayrs Nachfolge ist derzeit offiziell offen. In den letzten Monaten wurde an der Gerüchtebörse immer wieder der Kronen Zeitung-Marketingleiter Sepp Niedermeier als Rathmayr-Nachfolger gehandelt.



Rathmayr war seit April 2008 für Krone Multimedia, zunächst als Assistent der früheren Geschäftsführerin Susanne Obermayer sowie als SEO- und SEM-Manager und Business Analyst, tätig. Davor arbeitete er in der Agentur BDF-net als Online Marketing Manager und Assistent der Geschäftsführung.