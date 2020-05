Puls 4 ist voll auf C

Ab 20:15 Uhr wird am Match-Tag aus dem Studio gesendet. Anpfiff der Spiele ist um 20:30 Uhr. Die Live-Übertragung ist in Vorbericht, Halbzeit-Analyse und Nachbericht zum jeweils übertragenen Match eingebettet. Um 23:00 setzen Nehiba und Schinkels mit den Highlights aller Matches des jeweiligen Spieltages fort. Sie analysieren und kommentieren die Begegnungen. Hierzu muss erklärt werden, dass sich ein UEFA Champions League-Spieltag aufgrund der acht Gruppen zu jeweils vier Klubs über zwei Kalendertage also Match-Tage erstreckt.



An einem Match-Tag überträgt Puls 4 ein Spiel live. Das ist am 18. September die Begegnung Real Madrid gegen Manchester City der Gruppe D. Am zweiten Match-Tag ist der Sender ab 23:00 Uhr wieder mit der Zusammenfassung der Spiele auf Sendung.



Puls 4 erweitert diese Berichterstattung um die beiden Rubriken "Legen spenden", die von Comedian Alex Kristan kommt und mit "Champions Freak" von Chris Stephan, fort.