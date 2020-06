Puls 4 holt Peter Rabl an Bord

Dass mit dem Journalisten vor der Kamera nicht gut Kirschen essen ist, erfuhr später Bundespräsident Kurt Waldheim, den Rabl mit Vorwürfen zu dessen Kriegsvergangenheit schonungslos abmontierte. Nach einer langen Karriere in dieser Zeitung und einem Intermezzo im Club 2 des ORF steht Rabl nun für Puls4 wieder vor der Kamera.

In den Pool wird er trotz Hitze diesmal nicht steigen, versicherte Rabl im Gespräch mit dem KURIER. „Wir werden uns in einem hoffentlich gut klimatisierten Studio befinden.“ Das Ziel sei es, den Politikern jene Fragen zu stellen, die auch die Wähler interessieren und nicht ein weiteres Forum für Zitatenjäger zu sein. „News you can use “ statt Politsprechblase also.

Er sieht im Privat-TV größere Freiheiten als im ORF, wo stets darauf Rücksicht genommen werden müsse, „dass der Generaldirektor von der Politik bestimmt ist“. Mit Rabl werden Puls4-Infochefin Corinna Milborn und Nachrichtenmann Thomas Mohr in den Ring steigen.