Pelinka: Brisantes eMail an rote Freunde

Erstens muss mit der Mär aufgeräumt werden, dass ich SPÖ-Funktionär wäre, geschweige denn Politiker. Ich war nie in meinem Leben für eine Partei tätig . . ." So ließ sich Niko Pelinka, rotes Tuch für die ORF-Mitarbeiter und Vielleicht-Büroleiter von Generaldirektor Alexander Wrabetz, am Wochenende zitieren.

Werktags aber sieht das Leben des 25-Jährigen offenbar ganz anders aus. Letzte Woche hat Pelinka seine Funktion als Partei-Stiftungsrat beim Öffentlich-Rechtlichen zurückgelegt, um quasi völlig unbeschwert seinen Job im Vorzimmer der ORF-Macht antreten zu können. Trotzdem agiert Pelinka immer noch im Stil des Herrn der 15 SPÖ-nahen Stiftungsräte und so auch als Verbindungsmann zur Partei. Das geht aus einem Mail hervor, das dem KURIER vorliegt (siehe Faksimile unten). Just am Tag vor dem Ende der Bewerbungsfrist für den Büroleiter-Job, lädt da Pelinka für Freitag die von Gesetzes wegen unabhängigen Stiftungsräte zur „fraktionellen Besprechung“ ein. Ort des Treffens ist nicht irgendein Café oder Restaurant, sondern das „Klubvorstandszimmer der SPÖ im Parlament“.