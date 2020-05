ORFTVthek vor Erweiterung

Die skizzierten und genannten inhaltlichen Erweiterung machen, wie Prantner weiters erklärt, "Design-Optimierungen und ein leichtes Refreshment" des Medien-Angebotes notwendig. Es erfolgten Anpassungen, um Video-Beitrags-Highlights nach Themengebieten und um die gezieltere Auswahl von Sendungstipps zu ermöglichen. Die Live-Streams sind künftig deutlicher wahrnehmbar platziert und die Themenpakete zu Politik, Sport, Kultur, etc. neu strukturiert.



Neben der neuen Archiv-Seite weist die TVthek in Zukunft in der Rubrik "Breaking News" auf Sendungen hin, liefert Livestream-Tipps und verfügt über eine Zusatz-Inhalte-Seite.



Auf der Ebene der individuellen Nutzbarkeit ermöglicht das Medien-Unternehmen TVthek-Nutzer Einzelbeiträge zu verschicken und erhöht die Lesbarkeit durch hellere Hintergründe.



Darüber hinaus steht die TVthek ab 18. November mittels Hbb TV auch auf Fernsehgeräten zur Verfügung, was deren Reichweite erhöht. Michael Götzhaber, Technischer Direktor des ORF, peilt auf diesem Wege die "Bereitstellung der ORF-on-Demand-Sendungen auch all jenen Interessierten an, die die TVthek lieber in ihren Wohnzimmern nutzen wollen" und gerne "nachsehen". Und dieses Service sieht wie folgt aus: