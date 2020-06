ORF und 3sat: "Eine sehr enge Sache"

Erster Weltkrieg

Der Themenschwerpunkt zum Ersten Weltkrieg unter Federführung des ORF startet am 28. 5. mit dem Zweiteiler „Auf den Schienen des Doppeladlers“. Am 2. 6. folgt Andreas Novaks Zweiteiler „Der Erste Weltkrieg“, am 3. 6. (20.15) Andreas Prohaskas Thriller „Das Attentat – Sarajevo 1914 “, am 4. 6. die Doku „Macht der Bilder – Lüge und Propaganda im Ersten Weltkrieg“.

Weitere Highlights

Am 29. 5. beginnt das 3sat-Thementag-Festival unter dem Titel „Ab ins Grüne“ u. a. mit dem Sommernachtskonzert Schönbrunn. Am 30. 5. geht es um die „Faszination Fliegen“, am 31. 5. „Ab in die Berg“ und am 1. 6. nach „ New York“. Der 19. 6. ist Hans Moser gewidmet. Der Bachmann-Preis wird vom 3. bis 6. 7. gesendet, im Juni/Juli findet der Comedy-Sommer auf 3sat statt.