ORF-Publikumsrat wartet zwei Wochen auf sein Gesetz

Der Vorsitzende des ORF-Publikumsrates, Hans Preinfalk, hatte vor einer Woche bereits eine düstere Vorahnung: Wenn die in letzter Minute zwischen SPÖ und ÖVP ausgehandelte Mini-Reform des ORF-Gesetzes nicht rechtzeitig in Kraft trete, dann werde man wohl oder übel den Antritt des Publikumsrates verschieben, erklärte er dem KURIER. Das wird nun wirklich notwendig: Statt am 7. April wird die konstituierende Sitzung des Gremiums am 22. April abgehalten, wie Etat.at berichtete. Die Gesetzesänderung, deren Notwendigkeit nach einem Verfassungsgerichtlichen Urteil schon 2011 klar ist, kommt zu spät für den Gremien-Terminplan des ORF.

Die erste Sitzung des neuen Stiftungsrates findet plangemäß zwei Tage später am 24. April statt.