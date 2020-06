ORF-Programm: Mehr Ideen, als Budget vorhanden ist

Das Finale des Eurovision Song Contest (ESC) in Wien steht zwar erst am 23. Mai 2015 auf dem Programm. Der Sänger-Wettstreit wird aber bereits ab Jahresanfang den ORF dominieren, erläuterte am Donnerstag Fernseh-Direktorin Kathrin Zechner den Publikumsräten. Im Jänner startet die Online-Aktion zum Song Contest, "Building Bridges". Mit 20. Februar beginnt die österreichische Ausscheidung, die in vier Folgen über die Bühne gehen wird. Weiters im ESC-Vorfeld geplant sind ein "Wir sind Kaiser"-Spezial, vier Folgen der "Großen Chance" für Chöre sowie "Starlight reloaded", eine BBC-Produktion über 60 Jahre Song Contest an. Ab zwei Wochen vor dem Finale gibt es tagesaktuelle Berichterstattung mit einem eigenen Magazin, diversen Spezialsendungen und Live-Einstiegen aus der Wiener Stadthalle.

Dass das Jahrhundert-Ereignis Song Contest viel Geld kostet, ist kein Geheimnis. Mit 15 Millionen will der ORF auskommen. Abstriche bei Programm-Innovationen im kolportierten Ausmaß von mehr als fünf Millionen sind aber notwendig. Zechner dazu: "Wenn wir nicht mehr Ideen hätten als Budget, wären wir als Programmmacherinnen und -macher fehl am Platz. Vor allem für die Information, den Vorabend und die Fiction für die jüngere Zielgruppe auf ORFeins haben wir fertige Formate, auf die das ORF-Publikum mangels Finanzierung noch warten muss".