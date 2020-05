Quantität trifft Qualität

300 Stunden Kulturprogramm präsentiert der ORF auf seinen TV- und Radio-Kanälen in diesem Sommer. Das Spektrum reicht von der Sommernachtsgala in Grafenegg, mit der am 19. Juni (ORF2) der " ORF-Kultursommer" gestartet wird, über die Festspiele in Bregenz und Salzburg bis zu Retrospektiven, die ORFIII Woody Allen und Billy Wilder widmet.

ORF-General Alexander Wrabetz sprach bei der Programm-Präsentation am Freitag von einer " Quantität und Qualität an Kulturprogramm, wie sie sonst kein anderer Sender bieten und spielen kann. Das ist ein Auftrag, den wir mit unserer gesamten Flotte gerne und umfassend erfüllen." Fernsehdirektorin Kathrin Zechner streute den potenziellen Zusehern und -hörern schon vorab Rosen: "Die DNA des österreichischen Publikums ist stark kulturgeprägt." Und jene, die der Kultur bisher noch nicht nahe stehen, will Zechner mit dem neuen Programm dazu "verführen".

Im Vorjahr erreichte der ORF mit dem Kultursommer drei Millionen Zuseher.