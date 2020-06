ORF konzentriert sich auf Küniglberg

Das ORF-Zentrum wird nun nicht nur renoviert, sondern auch ausgebaut werden. Es wird dies von der Führung als die ökonomisch als auch strategisch sinnvollste Maßnahme bezeichnet. Die laufenden Studien und Berechnungen hätten ergeben, dass auf dem Küniglberg alles Notwendige in wirtschaftlich verantwortbarer Weise umsetzbar sei. Die ORF-Führung erhofft sich davon längerfristig eine jährliche Einsparung von zehn Millionen Euro. Herzstück des neuen ORF-Zentrums soll ein trimedialer Newsroom werden, in dem tagesaktuell Mitarbeiter von Fernsehen, Hörfunk und Online zusammenarbeiten, was Doppelgleisigkeiten abbauen und Synergien bringen soll.

Betroffen von dieser Entscheidung sind die Mitarbeiter des Funkhauses in der Argentinierstraße mit Ö1 und dem Landesstudio Wien sowie Ö3 und die ORF.at-Redaktion in Wien-Heiligenstadt. Das Radio-Kulturhaus und die Hörspielstudios verbleiben hingegen weiterhin im vierten Wiener Gemeindebezirk. Der denkmalgeschützte Große Sendesaal wird auch künftig vom ORF und dessen Radio Symphonie Orchester bespielt werden.

Befürchtet wurde von Mitarbeitern wie vom Betriebsrat, dass die Führung die Konsolidierung der Standorte zum Abbau von Arbeitsplätzen nutzen könnte und sich auch die Arbeitsbedingungen verschlechtern könnten.