ORF III: Gesamtbudget verdoppelt

Der ORF-Spartensender ORF III ist nach 18 Monaten on air den Babyschuhen entwachsen. " Peter Schöber und seinem Team ist gelungen, eine neue Qualität in Österreichs Fernsehlandschaft zu bringen", freute sich ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz Donnerstagabend bei der Programmpräsentation von ORF III in Wien. Der Kultur- und Informationssender erreicht mittlerweile bis zu 500.000 Seher täglich, wobei die Quote laut Geschäftsführer Schöber "nicht im Vordergrund steht. Eines ist aber klar: Wir brauchen Relevanz am Markt."