ORF-Hörfunk-Direktor Karl Amon: "Kämpfen um bestmögliche Lösung"

RadioKulturhaus-Chef Thomas Wohinz kann heuer mit über 330 Veranstaltungen aufwarten. Er setzt dabei auf österreichische Künstler, Festivals sowie bekannte und neue Reihen. Etwa "Kunst der Demokratie": Hier wird Anwalt Alfred Noll zum Auftakt am 28. 10. Autorin Vea Kaiser sowie später Robert Menasse, Illija Trojanow und KURIER-Kolumnistin Doris Knecht zur Politik befragen. In den "VMG Label Nights" (Start: 10. 9.) präsentieren heimische Labels ihre CD-Produktionen.

Ab 1. 10. begeht man "90 Jahre Radio" mit einer Ausstellung mit Werken von Rudi Klein, Mahler, Stefanie Sargnagel und Much. 2015 sind das Vienna International Sax Fest wie auch der Vienna Blues Spring zu Gast. Ein anderes Highlight gibt es bereits am 6. und 7. 9.: In "Die Hörbigers" sprechen Mitglieder der Schauspielerdynastie über Familie und Arbeit.

Viel vom Programm wird gekürzt auf Ö 1 gesendet und soll 2015 auf einer Radiothek abrufbar sein.

radiokulturhaus.orf.at

Jonas Divjak