ORF-General begräbt die Idee vom Neubau

Die ORF-Zentrale dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit auf dem Küniglberg verbleiben. Am Montag musste ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz seinen Antrag zur Zukunft des ORF-Zentrums – Neubau in St. Marx oder sanierter Standort Küniglberg – an die Stiftungsräte versenden. Diese werden am 13. September abstimmen.

Wie aus dem ORF zu hören war, geht die Grundprämisse des Antrags nun von einer Konsolidierung der bisherigen Standorte Küniglberg, Argentinierstraße und Heiligenstadt aus. Herzstück soll ein neuer zentraler Newsroom sein, der die ORF-TV-Sender, Radios und Online gleichermaßen bedient. Und der soll auf dem Küniglberg stehen.