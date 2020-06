Küniglberg wird zum echten ORF-Zentrum

Die ORF-Führung erwartet von der Zusammenführung von Fernsehen, Radio und Online auf dem Küniglberg eine deutliche Kostenersparnis. Neben dem ORF-Zentrum am Küniglberg verfügt man auch noch über das Radio-Funkhaus in der Argentinierstraße, Ö 3 und Teile von ORF-Online sind zudem in Heiligenstadt beheimatet. „Die Konsolidierung der bisherigen Standorte auf dem Küniglberg wird mittelfristig die Aufwendungen des Unternehmens um jährlich zehn Millionen Euro entlasten“, betont die ORF-Spitze erneut. „Diese Mittel – investiert in das Programm – und die qualitativen Vorteile aus den redaktionellen und technischen Synergien werden das Unternehmen in der künftig konvergenten Medienwelt weiterbringen.“