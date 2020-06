ORF-Fax-Wahl wird ersatzlos gestrichen

Die Regierung reagiert auf das VfGH-Urteil nach eingehender Prüfung durch den Verfassungsdienst nun damit, dass sie die Wahl wie gehabt streicht und sonst keine Schritte zur Gremienreform setzt. Was beim Blick in das ORF-Gesetz eine weitere Frage aufwirft: Dort wird unter anderem festgehalten, dass sechs Publikumsräte in das zentrale und wichtigste Aufsichtsgremium des ORF, den Stiftungsrat, gewählt werden. Hier könnte noch ein rechtliches Kleinod lauern, über das sich derzeit wohl die Juristen am Ballhausplatz beugen: Drei dieser Räte müssen nämlich wiederum aus dem Kreis der bisher per Fax-Wahl bestimmten Gremienmitglieder stammen.