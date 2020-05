ORF-Direktor Grasl plant Start-up-Campus

atmedia.at: Herr Direktor, Sie haben bei der Entscheidung für Wien als Song-Contest-Ort ihre Ablehnung auch im Protokoll festschreiben lassen. Nun sagte Generaldirektor Wrabetz, die Unterschiede bei den finanziellen Angeboten seien lediglich im Promillebereich eines ORF-Jahres-Umsatzes gelegen. Haben Sie also nur das Geschäft für Ihre politischen Unterstützer erledigt?

Richard Grasl: Es ist die Aufgabe des Finanzdirektors, das wirtschaftlich beste Angebot zu forcieren. Das hat nichts mit einer Ablehnung Wiens zu tun. Ich habe darauf hingewiesen, dass die Angebote aus den Bundesländern wirtschaftlich besser waren. Würde ich das nicht getan haben, müsste ich mir zurecht kritische Fragen gegenteiligen Inhalts anhören.



atmedia.at: Wie schaut die Marschroute bei den weiteren Song-Contest-Entscheidungen aus?

Richard Grasl: Wir gehen jetzt in die ganzen operativen Entscheidungen – vom Ticketing bis zum Sicherheitskonzept. Auch die Entscheidung zum Slogan steht an. Ich gehe davon aus, dass das in den nächsten vier, fünf Wochen passieren wird. Es müssen im Herbst alle wesentlichen Weichen gestellt sein.



atmedia.at: Von den ORF-Finanzen gab es zuletzt durchwegs positive Meldungen. Haben Sie zuvor zu sehr Schwarzmalerei betrieben?

Richard Grasl: Wir haben in den vergangenen Jahren ein umfangreiches Sanierungspaket umgesetzt, haben 600 Mitarbeiter/innen abgebaut und Kosten flexibilisiert. Wir können heute viel rascher reagieren, wenn zum Beispiel einmal die Werbung nicht so läuft oder wenn plötzlich ein Mega-Projekt wie der Song Contest ansteht. Es hat sich also im Unternehmen eine neue Kultur entwickelt, die sich sehr unterscheidet von früheren Zeiten, als Budgetdisziplin nicht diese Rolle spielte. Aber wir stehen weiter vor großen Herausforderungen: Die Werbeerlöse sind unter Druck, was sehr stark durch die rasant fortschreitende Digitalisierung verursacht ist. Es gibt weiter steigende Kosten. Bei unserer zweiten Finanzierungsäule, den Gebühren, wurde die Refundierung, also das Geld, das uns durch die Gebührenbefreiungen entgeht, nicht verlängert. Das heißt, wir müssen weiter auf der Kostenbremse stehen. Der Unterschied zu früher ist, dass wir jetzt wieder in Neues investieren: HD-Offensive, Online-Plattform oder Modernisierung des Standorts Küniglberg.



atmedia.at: 2016 stehen die nächsten ORF-Wahlen an. Da kann man mitmachen oder auch nicht. Sie sind noch jung, haben Sie schon einmal daran gedacht, den Schritt ins Ausland oder zu einem anderen Medium zu machen?

Richard Grasl: Wir haben hier viel Neues begonnnen, zum Beispiel die Modernisierung des Standortes. Das möchte ich jedenfalls fertig machen. Es wäre logisch, wenn die Geschäftsführung, die dieses Mega-Projekt begonnen hat, die Sache auch zu Ende führt.



atmedia.at: Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang die im Sommer von Medien-Minister Josef Ostermayer geäußerte Idee eines Zweier-Vorstandes? Das war ja früher mal eine Forderung der ÖVP.

Richard Grasl: Das ist sicher eine interessante Idee, aber spielentscheidend ist für uns ein anderes Thema. Und zwar eines, das nicht nur den ORF betrifft, aber fundamental ist: Wie kann Content, wie kann geistiges Eigentum künftig noch geschützt werden vor Unternehmen, die Wertschöpfung hier abziehen, wie Google, wie Facebook und demnächst auch Video-On-Demand-Plattformen? Wenn wir das nicht in den Griff bekommen, werden wir – egal ob Qualitätsfernsehen oder Print - echte Probleme bekommen, weiterhin Geschäftsmodelle für Medien zu finden. Das hat auch Auswirkungen auf die Demokratie und auf den Journalismus als vierte Gewalt im Staat. Fernsehen und Print sollten deshalb, meine ich, dieses Anliegen gemeinsam an die Politik herantragen. Vielleicht haben neue Verantwortliche in der Politik nun den Willen dazu, zu dieser Problematik in einen Dialog zu treten. Das hat natürlich auch eine starke europäische Komponente, aber der Druck zum Handeln muss aus den Nationalstaaten kommen.



atmedia.at: Apropos Politik: Welche "Klarstellungen" sollte es auf der Gesetzesebene noch geben?

Richard Grasl: Der ORF muss bei neuen Technologien freie Hand haben. Wir sehen uns hier als Innovator und setzen an uns selbst den Anspruch Technologieführerschaft zu haben. Bei der Unterscheidung zwischen öffentlich-rechtlichem und privatem Rundfunk soll es um den Inhalt und nicht um die Technologie gehen. Alles andere wäre fatal. Außerdem geht es geht uns um die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren für neue Ideen. Wenn die trotz aller Bemühungen monatelang dauern, dann sieht auch die beste Online-Idee auf dem Markt meist alt aus. Da hat der Gesetzgeber, meine ich, den Rahmen zu eng gefasst. Das ist für ein Unternehmen wie dem ORF, das den Anspruch hat, auch bei Innovationen führend zu sein, nicht gut.