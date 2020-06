"BÖsterreich" soll doch zweite Staffel bekommen

"Nicholas Ofczarek und Robert Palfrader reisen nach "BÖsterreich"", "Neues Satire-Format ab 1. April in "DIE.NACHT" von ORF eins." In einer Mischung aus Satire, Groteske und Sketch-Comedy zeigen Nicholas Ofczarek und Robert Palfrader "BÖsterreich". In dem neuen "DIE.NACHT"-Format - zu sehen ab 1. April 2014, jeweils um ca. 22.50 Uhr in ORF eins - gehen die beiden "Braunschlag"-Stars auf eine Sightseeing-Tour in die emotionalen Hinterhöfe und abgründigen Kellergassen einer "Insel der Seligen" im Herzen Europas. Sarkastische Alltagssituationen voll schwarzem Humor - schonungslos ehrlich. Die einzelnen kleinen Geschichten sind miteinander verknüpft, jeweils einer der Protagonisten führt in die nächste Szene weiter. Ofczarek und Palfrader schlüpfen dabei in teilweise wiederkehrende, teilweise einmalige Rollen. Sie sind viele. Sie sind wir. Es ist böse. "BÖsterreich".Im Bild: Robert Palfrader, Nicholas Ofczarek. SENDUNG: ORF eins - DI - 01.04.2014 - 22:50 UHR. - Veroeffentlichung fuer Pressezwecke honorarfrei ausschliesslich im Zusammenhang mit oben genannter Sendung oder Veranstaltung des ORF bei Urhebernennung. Foto: ORF/Milenko Badzic. Anderweitige Verwendung honorarpflichtig und nur nach schriftlicher Genehmigung der ORF-Fotoredaktion. Copyright: ORF, Wuerzburggasse 30, A-1136 Wien, Tel. +43-(0)1-87878-13606