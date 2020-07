One Smart Star-Markteinführung mit Straberger

Die Markteinführungskommunikation erfolgt in zwei Phasen. In der ersten Phase werden die Marketing-Entscheider von Großunternehmen in Österreich und in der zweiten Phase die quantitativ größere Gruppe der Klein- und Mittelbetriebe angesprochen.



Straberger Conversations setzte in der Markteinführungskampagne die Botschaft Machen Sie Ihre Marke zur Telefonnummer in den Mittelpunkt. Das Kreativkonzept der zu verankernden Produktmarke besteht laut Agentur aus "einer einfachen Bildsprache und klarer Symbolik" und aus einer Bildwelt, die als "jünger, frischer und frecher" wahrgenommen werden soll.

Credits:

Auftraggeber: One Smart Star GmbH; Geschäftsführer: Michael Flax; Generalrepräsentant Österreich: Friedrich Radinger;

Agentur: Straberger Conversations; Geschäftsführer: Michael Straberger; Kundenberatung: Isabella Graf; Artdirektion/Grafik: Rafaela Bleier;

Tonproduktion: MG Sound; Sprecherin: Martina Ebm;

Videoproduktion: MMA-gentur Wolfgang Schröck.