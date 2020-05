Okto liest vor

Ab 8. März 2014 gehen im Okto-Programm täglich von 20 bis 20:05 die gelesenen Ausschnitte aus Suttners Werk auf Sendung. Diese werden in Wien im Kunsthistorischen Museum und im derzeit ältesten Kino der Stadt, den Breitenseer Lichtspielen aufgenommen.



Dieses TV-Projekt ist eine Realisierung von Studenten, die sich als Think Ink Group versammeln, Okto und dem Insitut für Narrative Kunst. Es schließt damit, dass der Sender alle Beiträge an einem Wochenende zeigt.