Österreicher gründungsbereiter als Deutsche

at, de, euAnläßlich der im Mai anstehenden Europa-Wahl befragte das Europäische Parlament Menschen im Alter von 16 bis 30 Jahren zu Aspekten ihres Lebens, die als zentral für deren Leben, wie etwa Beschäftigung, Digitales, Nachhaltigkeit, Werte und die Zukunft der EU, gelten können. Im Bereich Beschäftigung wählen junge und jugendliche Europäerinnen und Europäer die Wege der geringsten Risiken. Unternehmertum ist nur für Wenige attraktiv. In Österreich wollen 68 Prozent der Befragten nicht gründen. Die Gründungslust liegt auch unter dem Durchschnitt der EU28. Sie ist jedoch stärker ausgeprägt als in Deutschland.