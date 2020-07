Österreich Institut arbeitet mit Fonda

Oesterreichinstitut.at wird neben Österreich in Sprachversionen in den Ländern Ungarn, Slowakei, Tschechische Republik, Polen, Serbien, Slowenien und Italien betrieben. Dort werden die digitalen Institut-Auftritte von den jeweiligen Instituten selbständig redaktionelle betreut.



Die neuen Seiten sind in Responsive Design eingebettet, um die Zugangsfähigkeit von verschiedenen digitalen Endgeräten zu erhöhen.



Fonda ist für die Konzeption, das Design und die Umsetzung von Oesterreichinstitut.at verantwortlich.