ÖAMTC holt Yeah! Advertising ins Haus

atYeah! Advertising, in Wien ansässige Agentur, übernimmt für den ÖAMTC die Gestaltung von Kreativkommunikation. Die in dieser Zusammenarbeit entstandenen Sujets sind nun in Magazinen und auf Plakatstellen österreichweit platziert. Die Kommunikation in diesem Flight dreht sich um Gefühlslagen im Pannenfall.