Ö3-Vizechef arbeitet für Firma, die den Sender berät

Die KURIER-Story rief am Donnerstag die Politik auf den Plan: SPÖ-Kultursprecherin Elisabeth Hakel kritisierte "die engen Verbindungen zwischen Ö3 und der deutschen Beraterfirma BCI". Darüber hinaus zeige sich auch, dass der ORF nach wie vor seinem gesetzlichen Auftrag, österreichische künstlerische und kreative Produktionen angemessen zu berücksichtigen, trotz der von Generaldirektor Wrabetz unterzeichneten Musikcharta nicht nachkomme. "Ich orte massiven Handlungsbedarf bei Ö3", meint Hakel, die auch Senderchef Georg Spatt kritisiert.

Einerseits erfülle Spatt offenbar den Auftrag des Generaldirektors nicht, den Anteil österreichischer Produktionen bis Ende Jahres in Ö3 auf 15 Prozent zu erhöhen, meint die SPÖ-Abgeordnete. Andererseits existieren offenbar mehr Verbindungen zu BCI als bisher bekannt. An sich sei es schon zu hinterfragen, warum Ö3 seit mehr als 20 Jahren diese Beratungstätigkeit in Anspruch nehme und nicht eigenes Know-how im Sender aufbaue, so Hakel. "Ich habe nichts gegen punktuelle Beratungen und halte es für durchaus sinnvoll, sich von Zeit zu Zeit einem Blick von außen zu stellen, aber hier scheint es weitergehende Verbindungen zu geben."