oe24 expandiert im Auto-Rubrikenmarkt

Die Online Beteiligungs GmbH hält 51 Prozent an driveme.at. Deren Geschäfte führen der bisherigen geschäftsführende Gesellschafter Michael Kreuzer und Niki Fellner. Die weiteren Gesellschafter des Unternehmens sind Thomas Suchan und Alexander Fischer, die mit Kreuzer das Gründer-Team des Unternehmens bilden.



meinauto24.at wurde vor zwei Jahren gelauncht. Laut Gesellschafter werden auf dem Marktplatz derzeit "rund 40.000 Gebrauchtwagen" angeboten und dient als Vertriebsplattform für "600 Händler".



Die wechselseitigen Effekte dieser gesellschaftsrechtlichen Verflechtung und der Beteiligung sind klar. Das oe24-Netzwerk baut seine Special-Interest- und Zielgruppen-Angebotslegung aus und erweitert seine Gesamtleistungskraft als Netzwerk. Dazu kommt die crossmediale Vernetzbarkeit von Online und Print.



driveme.at kann einen entscheidenden Schritt in der Skalierbarkeit seiner Marktplatz-Tätigkeit machen. Die zuvor beschriebene Vernetzung wirkt sich auf die Verbreitungs- und Reichweiten-Entwicklung des Rubrikenmarkt-Angebots aus und schafft einen Wettbewerbsvorteil gegenüber vergleichbaren Rubrikenmarkt-Anbietern ohne medialem Treiber.



Kreuzer beziffert die Entwicklung dieser Verschränkung der vergangenen Woche so: "Der Traffic verzehnfachte sich und die Zahl der Auto-Angebote stieg um 200 Prozent."



driveme.at forciert parallel zum erfolgenden Endkonsument-Wachstum die Angebotsvertiefung für das Geschäftskunden- also das Händler-Segment mit dem Ausbau von Premium-Produkten.