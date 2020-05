North Face lockt in die Berge

The North Face bewirbt seine Herbstkollektion. Die dafür eingesetzten Werbemittel werden über TV, Online, Print, Plakaten und Point-of-Sale im Markt gestreut. Der obige TV-Spot läuft in den Werbeblocks von SAT.1 und ProSieben sowie im Kino. Der Online-Flight dreht sich um die Kampagnen-Page Vor-Freude.net.



Auftakt der Zusammenarbeit von identum mit der Outdoor-Marke war ein Sell-In-Phase, in der Handelspartner, die sich an der Kampagne beteiligen, zu finden waren. Diese Kommunikations- und Pre-Campaign-Phase lief zu Beginn dieses Jahres.

Credits:

Auftraggeber: VF Germany Textil-Handels GmbH - The North Face Division; Vertriebs- und Marken-Verantwortliche: Julia Pröll;



Agentur: identum; Kontakt: Philipp Altenberger, Sabrina Maier; Kreativdirektorium: Philipp Altenberger, Hubert Nagele; Art Director: David Kassl;



Fotografie: Uli Wiesmeier.



