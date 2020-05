Neuer Bösewicht für "CopStories"

Es geht los: Die ORFeins-Kieberer der " CopStories" sind ab heute, Dienstag (20.15 Uhr), wieder ein wöchentlicher Fixpunkt. Und die neuen Folgen bringen auch einen neuen Bösewicht mit sich: Niemand anderer als Cornelius Obonya wird sich im Laufe von Staffel zwei in die Besetzung mischen. In Staffel drei wird er als Hauptfigur erhalten bleiben.

Obonya spielt neben den Hauptdarstellern Claudia Kottal, Serge Falck oder Proschat Madani den schmierigen Lokalbesitzer Berischer, dessen Name im Lauf der Serie auffallend oft im Zusammenhang mit Verbrechen auftaucht. Obonya macht sich über seine Rolle keine Illusionen: "Berischer ist schlicht und ergreifend der klassische Zuhälter, der gerne hochkommen möchte und das in großem Stil plant – wie man es halt so macht, wenn man glaubt, dass man im kleinen Ottakring so richtig die Sau rauslassen muss." Der Schauspieler streut der Serie, für die er trotz "Jedermann"-Stress vor der Kamera stand, jedenfalls Rosen: "Die ‚ CopStories‘ sind direkt, direkt auf der Straße, im wahrsten Sinne des Wortes. Etwas, das es nicht schon gegeben hat, das, was draußen passiert. Die Realität, die es bei aller Gemütlichkeit auch in dieser Stadt gibt."