Neue Flugbahn für Flying Bulls

at // Das Flugzeug-Enthusiasten-Team Flying Bull startet von der neuen Präsentationsseite Flying Bulls in das Internet. Die Agentur Zooom realisiert rund um die Piloten und die historischen Flugzeuge einen neuen "künstlichen" Himmel. Wenig überraschend wird auf der zweisprachigen Seite mit opulentem Bildmaterial gearbeitet, um den Anmut der Flotte und die Leidenschaft des Flying Bulls-Team erlebbar zu machen. Mittels MMS-Blog können Besucher in ihrem virtuellen Leben zu den Piloten in das Cockpit steigen. atmedia.at