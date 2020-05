Nadja Bernhard ist die neue "ZiB"-Lady

Bernhard wird ihre Funktionen als Moderatorin des „ Kulturmontag“ und der „matinee“ zurücklegen. Ihr Nachfolger soll nach einer möglichst kurzen Übergangsfrist eingeführt werden: möglicherweise Peter Schneeberger, schon bisher „matinee“-Moderator.

Ihr Debüt in der „Zeit im Bild“ gibt Nadja Bernhard Mitte Dezember an der Seite von Eugen Freund: „Ich stelle mich dieser Aufgabe mit einer Mischung aus Vorfreude und Demut. Mit Eugen Freund, mit dem mich eine langjährige Freundschaft verbindet, werde ich auch einen echten Elder Statesman an meiner Seite haben, der mir meine Aufgabe zu Beginn erleichtern wird.“