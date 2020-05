Nachrichten sind gefragte App-Inhalte

Von den Österreichern sowie Vertretern der Medien- und Technologiebranche, die von der Austria Presse Agentur und marketagent.com zu ihrer App-Nutzung befragt wurden, besitzen bisher "nur 5,4 Prozent" ein Tablet-PC und davon wiederum 58,2 Prozent ein iPad.



Für die Nachrichten-Nutzung via Tablets wurde ein Zeitaufwand von "rund 30 Minuten" eruiert. Dass diese deutlich über dem News-Konsum via Smartphone liegt, lässt sich schon anhand der unterschiedlichen Endgeräte-Grössen, der Alltagseinbettung und der spezifischen Nutzungssituationen erklären. Die vorliegende Befragung ergab, dass Tablets vorwiegen zu Hause und abends gentutzt werden während Smartphones ja Alltags- und Lebensbegleiter sind.



Die Befragten sind allesamt von der Fortsetzung der digitalen Kostenlos-Kultur der Inhalte respektive deren Refinanzierung via Werbung überzeugt. Dementsprechend hoch ist in der Endgeräte-Nutzergruppe die derzeitige Durchdringung mit Free-Apps.



Die individuell genutzte App-Menge divergiert. Die Marktforschung der Nachrichten-Agentur ergab, dass der App-Schnitt pro Nutzer am Tablet bei 22,5 und am Smartphone bei 13,5 Stück liegt.



37,9 Prozent der Befragten äußerten Anschaffungsabsichten für einen Tablet-PC "innerhalb der nächsten fünf Jahre".