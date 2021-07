N24 plant Start in Österreich

Nachdem die Integration von N24 in den Axel-Springer-Verlag und damit zu WeltN24 weit gediehen ist, nimmt man beim deutschen Nachrichtensender die Suche nach neuen Betätigungsfeldern wieder auf. Und hat dabei Österreich ins Visier genommen.

Nach Informationen von atmedia.at planen die N24-Verantwortlichen den Start eines Österreich-Fensters. Nach bisher bekannt gewordenen Planungsdetails soll es im Sommer soweit sein. Partner in Österreich ist demnach die ProSiebenSAT.1Puls4-Gruppe. Diese soll die Werbe-Vermarktung in Österreich übernehmen. Auch an eine redaktionelle Unterstützung am Standort Wien ist gedacht. Die soll von Puls4 kommen, das zuletzt das große Info-Engagement wieder zurückgefahren hat. Die Sende-Abwicklung wird über Deutschland laufen. Sollte zunächst nur ein Werbefenster starten, wäre auch keine österreichische Lizenz notwendig. Diese könnte aber innerhalb von drei bis vier Monaten erteilt werden. Trotz mehrmaliger Anfragen wollte man weder bei N24 noch bei Puls4 die N24-Planungen für Österreich kommentieren.

Schon seit drei Jahren sondiert N24 den österreichischen Markt nach Kooperationspartnern. 2012 war für einige Monate lang ein Platzhalter auf einem Transponder der ORS gesendet, ist später aber wieder abgeschaltet worden. Auf Astra ist jedenfalls ein Platz für N24 Austria reserviert, nun soll tatsächlich auch der Start bevorstehen.