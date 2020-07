Monopol Medien beginnt mit Gap Niederösterreich

atDas Aufeinandertreffen der Redaktion von The Gap und Studierenden des Bachelor-Studienganges Medienmanagement der FH St. Pölten mündete in der Entdeckung eines "fünften Viertels" also eines weiteren Landesteils Niederösterreichs. Damit eröffnet die erste Ausgabe von The Gap Niederösterreich.