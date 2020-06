Mit Wolfshunden durch Eis und Schnee

Ein Mann kündigt seinen Job, wirft seine Ehe hin und verlässt sein Zuhause, weil er es vorzieht, zusammen mit 29 Hunden sogar bei Minusgraden in den Alpen zu übernachten.

Was wie der Inhalt eines Abenteuerromans klingt, ist für Martin Eigentler Wahrheit geworden. Mit seinen Huskys lebt der Tiroler in Angerberg, südlich von Kufstein, auf einer Ranch in den Bergen. Das Rudel der wolf-ähnlichen Hunde aus Kanada und Alaska ist für ihn mit den Jahren zum Familien-Ersatz geworden. Nun möchte er zusammen mit den Tieren ein Abenteuer wagen, das ihn an die Grenzen seiner körperlichen und geistigen Belastbarkeit bringen soll: Mit seinem stärksten Huskygespann vor dem Schlitten versucht er, die Ötztaler Alpen zu überqueren.