Mit Toni Polster auf mühsamer Quoten-Jagd

Laut ORF etabliert sich die Schiene bei den Jungen langsam.

Sie sehe den "Abwärtstrend" im ORF-Fernsehen gestoppt, sagte Fernsehdirektorin Kathrin Zechner vor dem Publikumsrat. Der neue ORFeins-Mittwoch kommt aber nur langsam in die Gänge. Auch letzte Woche waren die Marktanteile der neuen Eigenproduktionen überschaubar. Beim ORF übt man sich in Geduld und Optimismus: In der Zielgruppe der jungen Seher habe es leichte Verbesserungen gegeben, heißt es. Und die Quoten seien angesichts des „harten Umfelds“ – Mittwoch ist „ Champions League“-Tag – gar nicht so schlecht.

In der Ausgabe am Mittwoch von „Das Einser Team“ (21.05 Uhr) hilft Armin Assinger einem jungen Paar. In „Hast du Nerven?“ (21.55 Uhr) mit Mirjam Weichselbraun betätigt sich Toni Polster als prominenter Lockvogel und verstört seinen Fan Eddi mit unkonventionellen Trainingsmethoden. Und Reporterin Mari Lang begleitet in „Mein Leben“ (22.45 Uhr) den Volksmusiker Paul Krenn; der 34-jährige Lokführer wäre gerne ein neuer Andreas Gabalier.

Rekordreichweiten Gute Nachrichten vermeldet der ORF von der „heute“-Leiste: „heute mittag“ erreichte am Montag die zweithöchste Reichweite seit Sendestart im September, „heute österreich“, „heute leben“ und „heute konkret“ jeweils Rekordreichweiten. Der Ausbau der Österreich-Information werde „sichtlich sehr gut angenommen“, so Zechner.