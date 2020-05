Mir wird schlecht

Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder, ich will eine seriöse Diskussion, dann lade ich Kurt Scheuch und Hubsi Kramar eher nicht ein. Die Redaktion von „Im Zentrum“ entschied sich für die zweite Möglichkeit.



Hubsi Kramar und Kurt Scheuch kann man dabei gar keinen Vorwurf machen: Die spielten einfach die ihnen zugedachte Rolle. Oder will ernsthaft irgendwer behaupten, es überrasche ihn, wenn Kramar tut, was er immer tut – als antikapitalistisches Rumpelstilzchen, als wandelnde durchgebrannte Sicherung mit falschen (aber auch richtigen) Gedanken um sich schmeißen? Oder wenn Kurt Scheuch im Zustand erkennbarer Panik grobe Unwahrheiten abfeuert und dabei einen ziemlich lächerlichen Drautal-Crocodile-Dundee abgibt?



Irgendwann sagte jemand: „Da wird mir ja schlecht.“ Der am wenigsten falsche Satz des Abends.