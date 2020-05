Milestones in Communication hilft Life goes on

atMilestones in Communication übernimmt die Pressearbeit der Initiative Life goes on, die seit 2009 den Preis Tara vergibt. Damit werden wiederum Menschen ausgezeichnet, die Werte leben und vorleben und die durch ihre Vorbildwirkung auf vielfältige Weise auf ihre Mitmenschen einwirken. Life goes on soll als Event-Marke internationalisiert werden.