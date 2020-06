Mehr als nur Fußball und Karneval

Tatsächlich aber befindet sich Brasilien auf dem Weg zum Global Player. Im Brasilien-Schwerpunkt am Montag auf ORF III befasst sich " Brasilien – auf dem Weg zur Weltmacht?" in der Sendung "DokuMente" (20.15 Uhr, ORF III) mit dem Aufschwung des Landes und seiner Schattenseiten. Im Anschluss daran erzählt " Brasilien – Im Blick der Eroberer" (21.10 Uhr, ORF III) von der Kolonialisierung des Landes. Dabei kamen die Indios, die indigene Bevölkerung des Landes, in der Geschichtsschreibung lange Zeit gar nicht vor.

Zuletzt schließlich "Tropa de Elite" (22.05, ORF III), ein mit Preisen ausgezeichnetes Doku-Drama: Erzählt wird über eine Spezialeinheit der Militärpolizei von Rio.