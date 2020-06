Standard muss harten Sparkurs fahren

Puncto "Zielbild" werde sich die Standard Medien AG künftig auf "Kernaufgaben" konzentrieren. Die Eigentümerstruktur (mehrheitlich Oscar Bronner Privatstiftung) werde stabil bleiben, die Zeitung bleibe auch am neuen Standort in Wien-Mitte und auch an den Erscheinungstagen und -rhythmen soll sich nichts ändern. "Die verkaufte Auflage soll zumindest stabil gehalten werden, die Menge der kostenlosen Verbreitung aber soll reduziert werden. Wir werden auch unsere Marketingkooperationen, -veranstaltungen und -aktivitäten einschränken." Und: "Wir reduzieren redaktionellen Leistungsumfang und fokussieren uns auf unsere journalistische Kernkompetenz", heißt es im Papier.

Das Management kündigt auch Weiterentwicklungen an: So soll bereits im ersten Halbjahr 2014 die Neugestaltung der Wochenendausgabe umgesetzt werden. Online sollen spezifische Formate rund um das Thema Datenjournalismus sowie Live-Ticker weiterentwickelt und der User Generated Content ausgebaut werden.